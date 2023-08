A hatvani Tündérszép Balázs Lili mindent megtesz a szépségért, és ezt általában követőinek is megmutatja. Korábban már írtunk róla, hogy Lili a sima bőrnek a híve. Egy végleges szőrtelenítési folyamatot kezdett el, aminek most már a második alkalmán is túl van – tudhattuk meg Balázs Lili Instagram bejegyzéséből.