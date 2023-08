A Sztárban Sztár korábbi döntőse arról is beszélt, hogy tudja: nemsokára mind a két gyermeke kirepül majd - írja a Bors.

- Önállóságra neveltük őket, de akkor is nagy dolog, hogy például Jázmin, aki sosem repült egyedül, most meg sem állt Montanáig, kétszer kellett átszállnia – folytatta. - Persze nagyon jól beszél angolul, de akkor is egyedül van. Mondanom sem kell, hogy nem nagyon aludtam, amíg fel nem hívott, hogy megérkezett majdnem 24 óra múlva. Ha pedig visszajön, ösztönözzük, hogy költözzenek közös albérletbe a barátnőjével. Tudom, lassan kirepülnek mind a ketten, várom is, így a természetes. De azért biztos lesz még itt sírás! - írja a Bors.

Kisebbik lánya zenét szerez

Másodszülött gyermekére is nagyon büszke az énekesnő, Emília énekel és zenét is szerez. Korábban indult a Sztárban sztár leszek! műsorban - közöle a Bors.

- Csinálja a zenei dolgait, de ő is vállalt nyári munkát, egy pizzériában dolgozott. Kemény év előtt állunk, most fog érettségizni, magántanuló. Annyira jó velük beszélgetni, megtanultuk tőlük a mai szlenget is. Amíg ők is igénylik, sok időt töltünk együtt, sokat utazunk, színházba járunk, családi programokat csinálunk! - fogalmazott a Borsnak Szekeres Adrien.