Kozso csak egy szerény posztban tudatta a követőivel, hogy élete egyik nagy álma vált valóra azzal, hogy bejárhatta a világ egyig legemblematikusabb festőművészének szentelt múzeumot és megszállhatott a nevével fémjelzett hotelben – számolt be róla csütörtökön a Metropol. Bár az előadó festőművészként teljesen egyedi és senkivel össze nem téveszthető stílusban alkot, nem titkolja, hogy inspirálja őt Dali és Picasso művészete. Előbbivel pedig egyenesen rokonléleknek is érzi magát.

– Régi, dédelgetett vágyamat váltotta valóra a figuresi Dali-múzeum igazgatója azzal, hogy meghívott a kiállításra és lehetővé tette azt is, hogy a szerelmemmel megszálljunk a mellette található szállodában, ahol szintén minden a legendás spanyol festő művészetét idézi. A meghívást egyébként annak köszönhetem, hogy nemrég elküldtem neki azokat a rajzaimat, melyeket az amerikai bebörtönzéseim idején készítettem a hivatalos iratok és jegyzőkönyvek hátuljára” – kezdte a Metropolnak Kozso, akinek igazi úri fogadtatásban volt része Salvador Dali szülővárosában.

Kozso a Metropolnak egy kis ízelítőt is mutatott

Forrás: Metropol

– Korábban is jártam már Figuresben, de akkor nem sikerült szobát foglalnom ebben a szállodában, hiszen hatalmas az érdeklődés az idelátogató turisták körében. Most viszont a múzeum igazgatónője küldetett autót értünk a reptérre és biztosították számunkra az egyik szobát is. Sőt találkozhattam a város polgármesterével is. Amint megérkeztünk, engem elkapott az a semmivel össze nem téveszthető, kicsit tébolyult ihletettség, ami arra sarkalt, hogy rajzoljak. Talán ez az, amiben hasonlíthatom magam hozzá. Dali is ezer fokon izzott, amikor dolgozott és én is így élek, legyen szó festésről, zenéről, vagy akár az írásról. Már hazatértünk ugyan, de még most is mámoros állapotban vagyok – magyarázta lelkesen Kozso.