Öt kérdéssel teszi próbára Radványi Dorottya és Kautzky Armand a játékosok tudását a minden hétköznap 17 órától jelentkező Agytornában a Dunán – írja a híradó.hu. A vetélkedők nagy múltú hagyományait folytató, szeptember 4-től látható műsor részleteiről beszélt az egyik házigazda.

Tavasszal még az Almárium része volt, ősztől azonban már önálló műsorként várja a nézőket az Agytorna. A hétköznap 17 órakor kezdődő interaktív kvízjáték feladványai változatosak, a játékosoknak nemcsak műveltségi kérdésekre kell válaszolniuk, hanem filmrészlet-felismerés és képjáték is vár rájuk. Az öt kérdés megválaszolására csupán három perc áll rendelkezésükre.

– A műsor interaktív, és ez lehetőséget ad kicsit beszélgetni a játékossal, ez a kis párbeszéd segíthet is, hogy kevésbé izguljanak – mondta Kautzky Armand a Család-barát vendégeként. Hozzátette, ő is tudja milyen érzés, amikor az ember otthon nézi a kvízműsort, és tudja a választ, egy élő adásban viszont leblokkol. A játékmesterek természetesen segítséget is nyújtanak.

– Úgy kell visszafogni magam, hogy ne mondjam ki a jó választ, kértem is a szerkesztőket, hogy ne emeljék ki nekem a helyes megfejtést – vallotta be Kautzky Armand. A műsorvezető azt is elárulta, számára is igényel felkészülést a kvízműsor, leginkább az Almárium és az Agytorna közötti időt használja ki, hogy felfrissítse tudását.