Manuel több képet is megosztott az Instagramon arról, miszerint a Mátrában élvezi a pihenést Laurával.

Barátnője szintén a Mátrából jelentkezett be és a szexi fotók közül a közöset sem hagyta ki az énekessel. Azonban a kapcsolatuk nem mondható igazán kiegyensúlyozottnak.

A Ripost beszámolója szerint nem is olyan régen egy különös fotó landolt a Redditen, melynek szerzője Laura. Az a lány, aki állítólag Manuel barátnője (volt). Azt nem tudjuk, hogy pontosan meddig alkottak egy párt, vagy esetleg csak egy futó kalandról volt szó, az viszont biztos, hogy Laura nagyon berágott a 22 éves srácra. Írásából ugyanis arra lehet következtetni, hogy egy megcsalás vetett véget a kapcsolatnak, ugyanis Manuelt cheaternek, azaz csalónak nevezte, miközben egy olyan fotót posztolt róla, ahol az egyik rajongóját puszilja. De a lány még ezt is tudta illedelmesen tálalni a nagyvilág előtt, ugyanis a posztja végén még sok boldogságot is kívánt a csalfa sztárnak.

Már amennyiben valóban megcsalás történt, sokan úgy vélik, hogy itt inkább csak féltékenységről van szó, tekintve, hogy egy puszin kívül semmi sem történt Manuel és a rajongója között. Ezt támasztja alá az is, hogy a mosolyszünet sem tartott túl sokáig. Legalábbis nem volt nehéz kiengesztelni a kishölgyet...

Méregdrága ajándék

Mint azt a hírportál korábban írta, a szemfülesebbeknek feltűnt, hogy Laura és Manuel békét köthetett egymással, sőt, valószínűleg újra fellángolt az a bizonyos tűz, ami a megcsalás miatt kihunyt. S hogy miből gondolják ezt a rajongók? Hát abból, hogy a rapper egy méregdrága ajándékot vett kiengesztelésképp a megbántott barátnőnek, amit trükkösen mindketten megosztottak az Instagram-oldalukon, azonban nem jelölték meg a másikat. A rafináltabbakat azonban nem tudták megtéveszteni, egyértelmű jelzésnek vették, hogy újra együtt vannak a fiatalok...

A netezőknek persze megvan a véleményük a dologról.

Ezek nem pont ilyen “nőket” szidnak minden számukban?

- tette fel a kérdést valaki, utalva arra, hogy egy ajándékkal kenyerezte le a lányt Manuel, miközben a dalaiban ezt a fajta tevékenységet teljesen elítéli...

"Grat Manu, most megtaláltad a legjobb nőt, aki tuti nem a pénzedért szeret, tesi!" - fogalmazott valaki, ám azt elfelejtették, hogy akár a békülés után kaphatta Laura azt a bizonyos ajándékot.