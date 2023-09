Hozzátették, Dr. Zacher Gábor előadásában többször említett olyan eseteket, amelyekkel ő találkozott – például volt olyan betege, aki elmondta, hogy azért fogyaszt alkoholt, mert szereti az ízét. A szakorvos közölte, olykor ilyen esetek is előfordulnak, de alkoholproblémái leginkább azoknak lesznek, akik nem az ízek miatt fogyasztanak, hanem azért, mert a hosszasan ecsetelt hétköznapi mérgek okozta fájdalmat szeretnék tompítani. Hiszen, ha eleget isznak, semmivel sem fognak már törődni. Természetesen szóba került az alkoholizmusra való hajlam mint örökletes tulajdonság, ami minden bizonnyal sokak számára volt újdonság, bár vannak, akik éppen ezzel takaróznak, ha a túlzott alkoholfogyasztás kerül szóba – ha valamit öröklünk, az ellen nem tehetünk. Többek között erre a hibára és téves elképzelésre mutatott rá előadásával a szakorvos.

Zacher Gábor saját példáját is bemutatta akkor, amikor arról tett említést, hogy sokan nem figyelnek az egészségükre, aminek része a helyes táplálkozás és a rendszeres testmozgás. Megmutatta, milyen volt, amikor felszedett néhány extra kilót, és hogyan vált szenvedélyévé a futás, a rendszeres testmozgás. A közönség tagjait is arra intette, hogy figyeljenek jobban az egészségükre. Ugyanakkor hozzátette, a helyi és országos adminisztrációknak is jobban, többet kellene segíteniük a egészségesebb életre való nevelésben, figyelemfelhívásban, írta beszámolójában az Erdon.