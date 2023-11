Az egri születésű modell, Oczella Eszter ezen a héten is aktív volt az Instagramon. Egyik legújabb bejegyzésében időutazásra invitálta követőit, ugyanis Miből lesz a cserebogár címmel pályafutásának kezdeteiről, illetve a gyermekkoráról osztott meg emlékeket. A bejegyzésből sok minden kiderül, egyebek mellett az is, mikor ment le életében először az edzőterembe Eszter.

Testvére, az ugyancsak egri születésű Krisztina most is az edzőteremből jelentkezett be az Instagramon, és mint a bejegyzéséből kiderült, ezúttal láb-nap volt a terítéken számára. Az edzésről egy rövid videót is feltöltött a közösségi médiába rajongói nagy örömére.

A hatvani születésű énekesnő, Lola hamarosan új dallal jelentkezik, ehhez köthetően pedig kedvicsinálóként egy rövid videót is megosztott a Facebook-oldalán.

Rákóczi Reni ugyancsak Hatvanban született, és akárcsak Lola, ő is a Facebookot használja leginkább, ha meg akarja szólítani rajongóit. A kick-box világbajnok egyik legújabb bejegyzésében arról írt, hogy tanítványával, Alinával már gőzerővel készülnek az év utolsó versenyére, amelyet majd két hét múlva rendeznek Esztergomban.

A domoszlói Road zenekar népszerűsége pedig továbbra is töretlen, erre utal az is, hogy a közelgő szombathelyi koncertjükre nem lehet már jegyet kapni, osztották meg a Facebook-oldalukon.