Azt, aki már tudja mi is az a Twitch, megismertetnénk a jelenlegi legnépszerűbb csatornával, aminek a neve 2 Okos. A két fiatal szolnoki srác uralja a platformot, méghozzá annyira, hogy a múlt héten egy élő adás keretében, ami 24 órán át tartott, összegyűjtöttek jótékonykodási célból 1 millió forintot. A duó egyik tagja Tálas Máté - vagy ahogy sokan ismerik, ICEHAVOK - Egerben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen folytatja tanulmányait. Portálunk most megkereste őt, és mesélt nekünk a rendkívüli jótékonykodási akciójukról.

– A célunk az volt, hogy lehetőségeinkhez mérten segítsük azokat, akik ma a legkiszolgáltatottabbak. Ők pedig egyértelműen azok a gyerekek, vagy fiatalok akik önhibájukon kívül szenvednek hátrányt a mindennapokban – írta portálunknak Tálas Máté. Megosztotta, hogy vannak még ötleteik, de előtte szeretnék magukat jobban beleásni az ezzel foglalkozó szervezetek munkájába, hogy olyan döntést hozzanak, ami a követőik tetszését is elnyeri. Megtudhattuk azt is, hogy a srácok nem először segítenek másokon, idén már sikerrel gyűjtöttek utcai hajléktalanoknak is.

– Úgy gondolom, a szeretetet és a hűséget, amit nap mint nap kapunk a követőinktől, a tartalom mellett ilyen és hasonló megmozdulásokkal tudjuk a legjobban meghálálni. Szeretnénk élen járni az előítéletek lebontásában is, ami a közösségi médiát mint negatív jelenséget lengi körül. Jó volna, ha a hozzánk hasonló tartalomkészítőkhöz is eljutna az üzenet, mert adni tényleg nagyszerű dolog – fejtette ki gondolatait Tálas Máté. Megtudhattuk, hogy a 24 órás élőzést már megelőzte egy 48 órás próbatétel, amit ugyancsak sikerrel leküzdöttek a fiúk. Most az egyetemi őszi szünetet áldozták az előkészítésre lebonyolításra, úgy tűnik sikerrel!

Mi a Twitch?

Akik még a Youtube videómegosztó platformon nőttek fel, már nem biztos, hogy ismerik a Twitch-et. Összefoglalva legegyszerűbben a Twitch egy olyan videós platform, ahol az emberek élőben tudnak bejelentkezni. Gyakorlatilag élőben közvetítik, ahogy játszanak, de vannak, akik bekapcsolják a webkamerájukat és beszélnek témákról, reagálnak mások videóira. Megtalálható rajta olyan tartalom is, amikor kimerészkednek az utcára és megörökítik például, ahogy sétálnak és jól érzik magukat a városban. Ezen a videómegosztón is fel lehet iratkozni csatornákra, lehet írni a csatornáknak a közvetítés közben.

– A 2 Okos egy szolnoki duó. KDS Budapesten egyetemista, ICEHAVOK pedig itt Egerben. A 24 órás előadás is Egerben zajlott. Magunkról talán annyit, hogy bár nem egy gimibe jártunk Szolnokon, már suli alatt is közösen dolgoztunk. A 2 Okos valójában "háromlaki" életet él. A Szolnok- Budapest- Eger háromszöget járja, ami nem kicsit fárasztó, és átgondolt logisztikát kíván – osztotta meg portálunkkal a streamer.

A 24 órás stream bevételét decemberben tervezik átadni. Jelenleg a Twitchen ők a listavezetők Magyarországon, most lépték át a 100 ezer követőt, és döntötték meg a magyar nézési rekordot, az előző rekord majdnem kétszeresével 49 ezer egyidejű nézővel. Ezt a hypeot szerették volna kihasználni a jótékonyságra, ezért is most került erre a 24 órás közvetítésre sor. De azt is megtudhattuk, hogy a jövőben is terveznek még hasonló megmozdulásokat, mivel a közösségük szerencsére nagyon támogatónak bizonyul mindenben.