Mint megtudták, hirtelen szinte az egész család influenzás lett, így el kellett tolnunk a közös ünneplést.

- Egész karácsonykor az ágyban feküdtem, de szerencsére most már sokkal jobban vagyok, már csak kicsit gyengélkedem. A családdal telefonon tartottuk egymással a kapcsolatot, idén így ünnepeltünk – árulta el a lapnak a művésznő, aki azt is megosztotta, hogy biztosan be fogják hamarosan pótolni családjával az elmaradt találkozót, ha majd mindenki meggyógyul, addig is mindenféle izgalmas televíziós műsorral szórakoztatja magát.

Szerencsére a karácsonyi koncerteken még sikerült helytállnia, ami nagy szerencse, ugyanis az ünnepet megelőző héten 5-6 előadása is volt, így komoly gond lett volna abból, ha kicsit korábban esik az ágynak. Azonban az év végi kellemetlenség ellenére idén igazán boldog évet zárhat a művésznő - fogalmaz a Metropol.