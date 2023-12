Végre kiderült, ki az a világsztár, aki ellátogat Egerbe. Az Eger Advent közösségi oldalán jelentette be, sose gondoltuk volna, hogy a 80-as évek világsztár énekesnője, a topmodell Samantha Fox Egerbe látogat, hogy megörvendeztesse rajongóit egy hatalmas koncerttel a város főterén, a Dobó téren.

– Olyan ikonikus slágereket hoz el Samantha, mint a Touch me (I want your body), vagy az I only wanna be with you, amiket nagyon hallgattunk egykoron a kazettákról és mai napig énekeljük, ha megszólal a rádióban. Samantha Fox 16 évesen kezdett modellkedni, hamar népszerű lett Nagy-Britanniában és lemezszerződést is ajánlottak neki. 1986-ban jelent meg első kislemeze Touch Me (I Want Your Body) címmel.

Amerikában is hasonló sikert aratott, a Touch Me címmel kiadott első lemeze aranylemez lett, a címadó dal pedig 17 országban is első helyezést ért el a toplistákon. Színészkedett is, több filmben és tévésorozatban is megjelent. 1988-ban BRIT Awards díjra jelölték. Hét stúdióalbumot, valamint két válogatáslemezt adott ki – írták az eseménynél.

A fellépésre december 29-ig kell várni, akkor a Forralt Bor Napok keretében 19 órától énekel Samantha Fox.

Addig is itt egy kedvcsináló: