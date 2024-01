Az egyedi tervezésű, kézzel készített ruhadarabok személyre szabottak, és ötvözik a modern, az elegáns és a légies stílust - írta meg a Boon.hu. Természetesen nem maradhatnak el a matyó motívumok sem. Csézy, a Maklárhoz is kötődő énekesnő most Facebook-oldalán egy újabb gyönyörűségről készült képet osztott meg. Sőt, a Duna Televízió Család-barát műsorában is láthatták a nézők az énekesnőt.