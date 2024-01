„A nő, aki közel 15 évig volt az énekesnő menedzsere, 27 millió forintos bírságot kapott állatkínzás miatt, valószínűleg emiatt támadta Dollyt, aki nem akart felelősséget vállalni a történtekért. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyelőre nem nyilatkozhat, mivel még tart a büntetőeljárás, nem árulhatnak el részleteket a nyomozásról. Azonban a gyöngyösi ebrendész, Palotai Dóra megszólalt az üggyel kapcsolatban, elárulta, hogy őt azóta sem hallgatták ki annak ellenére sem, hogy ott volt, amikor felszámolták a szaporítótelepet. Továbbá azt is elmondta, hogy szemtanúja volt, amikor Dolly sietősen távozott a telepről a saját ivaros kutyáival a rendőrök kiérkezése előtt. Az is kiderült, hogy Dolly egykori menedzsere, P. Rita jó ideje eltűnt, senki sem tudja, hol tartózkodik. Egy szomszédja elmondásai alapján a saját ügyvédje sem találja, aki a szomszédhoz kopogtatott be, hogy érdeklődjön a menedzser holléte felől” – írták a cikkben.

A cikk szerint egyelőre nincs további információ P. Rita tartózkodási helyéről, arról sem, hogy miért tűnt el, és arról sem, hogy meddig tarthat a nyomozás az ügyben.