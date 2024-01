– Valami, amit már nagyon régóta szerettem volna kipróbálni. Tudjátok, hogy a testépítés és a fitness szerelem számomra, és az életem meghatározó része volt, jelenleg is, és mindig is az lesz. De az utóbbi években előtört bennem egy érzés, ami arra késztet, hogy próbáljak ki más sportágakat is, ezek között pedig már egy jó ideje elsők között szerepel a rúdtánc,rúdfitness,rúdsport, ki hogyan nevezi vagy ismeri - kezdi Instagram-bejegyzésében Oczella Eszter.

Mint írja, életében most először próbálhatta ki ezt a mozgásformát.

– Tudom, sokan azt gondolják, a testépítés kötötté, merevvé tesz, a saját testsúlyos mozgásformáktól pedig teljesen elszokik a test, de akkor hadd cáfoljak erre most rá egy kicsit. Nyilván még sehol sem tartok (egy óra volt), de nagyon szeretnék ráérezni, elsajátítani, és ami a legfontosabb most számomra, élvezni! Csajok, ha titeket is vonz az akrobatika, a tánc, az erő, a nőiesség, akkor azt hiszem ezt mindenképp ki kell próbálnotok! - zárta gondolatait a testépítő.

A kommentelők szerint a rúdtánc az egyik legjobb dolog a világon. Eszternek ismét sikerült arra inspirálni a követőit, hogy mozogjanak és ne féljenek kipróbálni új dolgokat.