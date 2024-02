Szlovákiában ad koncertet Kozso, derült ki az egri születésű énekes közösségi oldalán publikált bejegyzésből. Kozso kiemelte, hogy a túrára elkísérte imádott édesapja is. A népszerű énekes a koncert előtt egy étteremből jelentkezett be.

- Egy laza vacsora és már tekerünk is koncertezni Szlovákiába! Yeah! Az Édesapám pedig úgy döntött, eljön Velünk bulizni! Kezet adott. Itt is! Szeret gitározni. Úgyhogy most Együtt zenélünk! Nem is akárhogy! Benne lesz a buliba! Szeretné velem együtt elénekelni a "Ki az, aki szeret?" dalunkat - írta bejegyzésében az énekes.