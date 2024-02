Antik bútorok és tárgyak között éli mindennapjait Kautzky Armand. A színművész elismeri, hogy kissé zsúfolt az otthona, ugyanakkor rendkívül nagy örömét leli a berendezésben - derült ki a Mokka hétfői riportjából.

Kautzky Armand azt is elárulta, édesanyjától örökölte a szépség és a harmónia szeretetét, és ez nemcsak a kézzel fogható dolgokra, hanem a szép gondolatokra is igaz. Igyekszik ezt átadni a környezetében lévőknek is, bár gyerekei egyelőre nem túl fogékonyak rá.