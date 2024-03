A srácok most egy új szórakoztatóbb koncepcióval vágtak neki a forgatásnak. A klipet Szabó Norman rendezte, akivel a csapat már évek óta együtt dolgozik.

Most Eger belvárosát forgatta fel a zenekar, mivel egy biciklis ámokfutó zaklatta az egri fiatalokat, persze csak a klip kedvéért. A biciklistát Mészáros Joci a zenekar dobosa alakította, aki civilben nagy dunhilles, és szereti a veszélyes száguldásokat például a bükki sziklákról.

A kisfilmen szereplő fiatalokat a zenekar barátai, valamit a The Wallkids tagjai alakítják. A klipben látható jó szamaritánust Percze Tibi alakítja, aki a rendező barátja.

– A klip azt mutatja be humoros formában, hogy mindenkiben ott lakik a jó, és a rossz egyaránt, és bizonyos helyzetben mi magunk döntünk arról melyik énünket, húzzuk ki a kalapból – nyilatkozta Gibbon a zenekar énekese.

A Ketten című klipben, a rendező és a zenekar dobosának a barátnője is feltűnik. Persze folyamatosan készülnek az új dalok is, valamint egy új klip forgatása is tervben van. Az új kisfilmet nyáron forgatja a csapat a Napnyugta után című dalukra, aminek érdekessége az lesz, hogy egy részét New Yorkban forgatják.