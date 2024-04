Az egri születésű modell, Oczella Krisztina már korábban is adott táplálkozási tippeket követőinek, és most is hasonló témában osztott meg tartalmat az Instagram-oldalán: ezúttal a kedvenc gyümölcsfagyijának a receptjét árulta el. A finomság elkészítéséhez egy rövid videót is mellékelt segítségül.

A szintén modell-körökben ismert, de a TV2-n műsorvezetőként is bemutatkozó Nagy Réka a Hush&Hush-márka alapítójának a prezentációja előtt tartott előadást a napokban. Az egri születésű szépség Instagram-bejegyzésében megemlítette, hogy a téma körüljárta, hogy helyes táplálkozással, hogyan tudjuk az öregedési folyamatokat lassítani, melynek kiegészítése lehet a szervezet támogatása vitaminokkal, ásványi anyagokkal.

Térfélcsere címmel új dallal és klippel jelentkezett a domoszlói Road zenekar. Az együttes erről a Facebook-oldalán adott hírt a napokban, a teljes klip már meg is tekinthető a különböző videómegosztó portálokon.

A hatvani születésű énekesnőtől, Lolától már megszokhattuk, hogy házi kedvencéről oszt meg tartalmat a közösségi oldalán. A Mochi névre keresztelt kiskutya most is feltűnt az énekesnő Facebook-oldalán, boldogan pózolt a kamera előtt.

Harminchárom éves lett Kővári Viktor, az egri egyetem irodavezetője, az Exatlon Hungary korábbi játékosa. Viktor a hivatalos Facebook-oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik gondoltak rá a jeles napon.