Immár biztos, hogy május 18-án ismét a laska és a fesztiválhangulat körül forog majd minden Kazáron. Mint arról portálunk korábban már beszámolt: a XV. Laskafesztivál és Tócsni Parti nevű esemény sztárfellépőjeként Mr. President robbantja fel slágereivel a színpadot - számolt be róla a Nool.hu.

Nagy buli lesz a közelben, Kozso is fellép (Archív fotó)

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Írtak arról is, hogy az esemény Facebook-oldalán lebbentették fel a titok fátylát arról, hogy a közönség 20 órától az Ámokfutók dalaira is tombolhat majd. Egy későbbi bejegyzésből pedig az is kiderült, hogy Kozso és Mr. President után, 22 órától a hajnalig tartó bulihoz DJ Szatmári pörgeti majd a zenét a Laskafesztivál közönségének.