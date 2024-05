Az egri születésű modell, Oczella Krisztina ismét testépítőknek rendezett versenyen vett részt

– Lezajlott a NATURAL NPC verseny, ahol overall-ban 2. helyen végeztem, bocsi, hogy nem nagyon közvetítettem, csak szokás szerint nagyon gyorsan történt minden! A hajamat bő 5 perc alatt készítettem el, ékszerek, melegítés, étkezés minden lemaradt, ami kellett volna, de a lényeg, hogy kiértem a színpadra! A formámmal fogjuk rá, hogy elégedett vagyok, a pózolásomon még van mit javítani! - írta Instagram posztjában.

Lola elbúcsúzott

A hatvani születésű énekesnő, Lola hosszabb idő után köszönt el a Szerencse Szombat című műsortól.

A gyöngyösi influenszer, Molnár Miléna édesapja motorját vitte el egy körre

– Ez egy 1986-os Yamaha V-MAX 1200, apukámé. Nem volt nálam a motorom, de túrázni akartunk, és a többi motorjáról nem ért volna le a lábam, úgyhogy kölcsönadta egy napra. Nem volt egyszerű, kezdőként meggyűlt vele a bajom. Kezdve azzal, hogy ez 283 kilogramm, a kis Hondám pedig majdnem egy százassal kevesebb. Van néhány műszaki hibája, vagy nehézsége is, amikhez én nem vagyok még elég tapasztalt, de a parázáson kívül nem volt semmi gond! Elmentem vele a Mátrán keresztül Egerbe, és ugyanígy vissza. Még kanyarfotó is készült, ha jól láttam, és igazoltattak is, úgyhogy élmény dús napunk volt! Apa büszke volt rám, szerinte ez nem egy lányos motor és én mégis szépen elvezetgettem - zárta gondolatait a bejegyzésben.

Baranyi Panni Tirolba utazott egy fotózás kedvéért

A Next Top Model Hungary egri versenyzője, Baranyi Panni hószán fotózáson járt.

– Nincs lavina, ami megállítana engem a hószánon vasárnap este nyolckor a TV2-n! - hívta fel követői figyelmét.

A gyönyörű lány élményeiről egy másik posztban is beszámolt, miszerint egy befagyott tavon a hóviharban is megállta a helyét.

Mező Dorottya, művésznevén Miss Mood a konyhában serénykedett

A gyöngyösi énekesnő, Miss Mood egy újabb szuper recepttel kedveskedett követőinek.

– Egy retró klasszikus, amit mindenki imádni fog! - írta bejegyzéséhez.