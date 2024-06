A gyöngyösi influenszer, Molnár Miléna idén január harmincadikán ünnepli 27. születésnapját. Ez alkalomból egy videót is közzé tett az Instagramon:

Az egri modell, Baranyi Panni Bécsben tombolt, méghozzá nem is akármilyen koncerten.

A siroki kölyök, Borics Ádám csalódottan jelentkezett be az Instagramon.

– Szomorú hírt kell közölnöm veletek. Sajnálatos módon életemben először vissza kell lépnem a mérkőzéstől sérülés miatt. Nagyon csalódott vagyok, hiszen nagyon közel jártunk az edzőtábor végéhez, amikor megtörtént a baj…. Jó formában éreztem magam, a súlyom is jól alakult. Annyira örültem, hogy aktív tudok maradni és végre tudom, hogy mikor lépek ketrecbe. A sérülés nem igényel műtéti beavatkozást, minden erőmön azon leszek, hogy minél gyorsabb legyen a felépülés (körülbelül két hónap és jól vagyok). Ebben az évben szeretnék még egyszer legalább ketrecbe lépni, legyen az pehelysúly/könnyűsúly akár beugrós mérkőzés készen fogok állni bármire bárhol bárki ellen. Lelkileg fáj nem fizikailag, de megyünk tovább az úton! “A célomhoz több út vezet” “Akkor is megmászom azt a kibeb@szott hegyet “ - írta bejegyzésében.

A domoszlói Road zenekar nagy bejelentést tett.

Az egri testépítő és modell, Oczella Eszter elárulta, a versenyzés után akadt némi problémája bizonyos élelmiszerekkel.

– Hol is kezdjem… Két hosszú év versenyzés után mostanra sikerült elérnem azt a célt, amit a tavalyi Olimpiám után kitűztem magam elé. Na de mi is volt ez? Tudjátok, hogy igyekeztem a szezonom alatt is változatosan, a lehetőségekhez mérten színesen étkezni, de azért még így is naaagyon messze volt a versenydiétám attól az életmódtól, amit most tartok. Nagyon sok olyan tápanyagot, gyümölcsöt, gabonafélét, és még sok mást is kiiktattam az étrendemből cirka 2 évre, amiket korábban jó szívvel fogyasztottam, és sosem volt tőlük bajom.

Viszont a hosszú mellőzés miatt akadt jónéhány étel, amit nem igazán akart “visszafogadni” az emésztőrendszerem.

Így volt ez a kenyérrel (amiből jelenleg is csak kovászos, jó minőségű, kézműves kenyeret fogyasztok), sok gyümölccsel, hüvelyesekkel. A célom az volt, hogy szép lassan, de biztosan mindent vissza tudjak építeni a mindennapi étkezésembe, és bár akadt jó néhány nehéz éjszakám, napom, hetem, mostanra végre azt hiszem, sikerült. Fokozatosság, jó minőségű, tiszta ételek, ultrafeldolgozott élelmiszerek mellőzése. Ha végiglapozzátok ezt a kis Mit eszem egy nap gyűjteményt, akkor láthatjátok, hogy

minden étkezésem saját kezűleg én készítem, minden étkezésem tartalmaz gyümölcsöt és/vagy zöldséget. Színes, kiegyensúlyozott, fehérjében, rostban gazdag, változatos, és tápláló.

Számomra ez egy tartható étrend (nem diéta), ami támogatja a céljaimat a sportban, és az egészségügyi állapotom fenntartásában, illetve 100 százalékban kielégíti az íz-látvány-textúra élményét. Hogy előfordul e az, hogy az egyik étkezésemet étteremben fogyasztom? Naná, hogy a viharba ne! Viszont akkor is igyekszem jó minőségű ételeket választani, aminek a legfőbb oka az, hogy nem vágyakozom a junk food és a híres nevezetes csalókaják után, mivel nem éhezem, minden nap azt eszem, amit szeretek és amire vágyom. Higgyétek el, a szellemi frissesség, az egészség, a munkában, sportban nyújtott teljesítmény alappillére az étkezés - hívja fel a figyelmet a posztjában.