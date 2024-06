– Itt születtem. Egerben. Világ csoda ez a város! Büszke vagyok rátok! Eszméletlenül szuper nagy bulit csináltunk együtt! Rozé Retro Feszt. Imádlak titeket! Köszönöm, hogy mindig ennyire nagy szeretet adtok nekem! Köszönöm és Hála! - írta videós posztjához Kozso.

A Ripost egyébként a napokban azt írta, az egri buli előtt Kozso Barcelonában járt, és ha már ott volt, a tengerpart mellett számos kulturális programot is megnézett, köztük a Salvador Dali múzeumot is, ami igazi csemege az absztrakt festészet kedvelőinek. Márpedig Kozso ebbe a csoportba tartozik, sőt! Ő maga is festőművész, az elmúlt években tucatnyi festményt is készített, az alkotás számára igazi kikapcsolódás és feltöltődés egyszerre.

A barcelonai séta során Kozso is belefutott abba a népszerű falfestménybe, vagyis graffitibe, ami előtt szívesen pózolnak a turisták. A magyar sztárnak azonban más ötlete támadt, mint a pózolás, ő kitalálta, hogy eljátssza, hogy ő festi a falat. Az akcióról videó is készült, amit itt lehet megtekinteni.

Kitört a botrány

A hírportál szerint a viccesnek szánt videótól nem voltak elájulva az énekes Instagram-követői, sőt! Sokakat teljesen kiakasztott az akció, ezért minősíthetetlen kommenteket hagytak Kozso hivatalos oldalán.

Kozso, aki természetesen nem érdemli meg, hogy csúnya kommenteket kapjon, még nem válaszolt a támadó hangvételű hozzászólásokra, és lehet, hogy nem is fog soha. Őt ugyanis nagyon nehéz kihozni a sodrából, mert nem foglalkozik mások problémáival. Márpedig az ellene irányuló düh nem az ő baja, hanem azé, akiben fellobban - fogalmazott a Ripost.