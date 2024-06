A Dancing with the Stars legutóbbi győztese a hétvégét a Mátrában töltötte, szúrta ki az Origo.

Krausz Gábor kislányával pihent a Mátrában

Mint írják, Tóth Gabi is kitett nemrég több posztot, ahol együtt énekel Hannarózával, igaz, a kislány arca azokon a videókon sem látható.

Tavaly nyáron jelentette be Tóth Gabi és Krausz Gábor, hogy házasságuk nem működik, és külön utakon folytatják. A hír sokakat megdöbbentett akkor, azóta már hivatalosan is véget ért a házasságuk. Mind a ketten elárultak egy-két részletet a miértekről, de túl sok információt kislányukra való tekintettel nem akartak elárulni. Később Tóth Gabi is adott egy hosszabb interjút, elmesélte, mennyik küzdöttek, mennyit harcoltak azért, hogy megmentsék a házasságukat, de ez a tervük nem vált be. Mindketten végig azt tartották szem előtt, hogy egyetlen gyerekük, Hannaróza a legkevésbé sérüljön, és úgy tűnik, ebben remekül együtt tudtak működni - részletezte a hírportál.

Kiemelték, azóta a sztárséfnek és az énekesnőnek is új párja van, és a kislány mindkettejükkel jól kijön. Tóth Gabi és Papp Máté Bence már több felvételt is mutatott Hannarózával, volt, hogy édesanyja új párjával palacsintát is sütöttek közösen. Krausz Gábor a Dancing with the Stars óta együtt van Mikes Annával, akivel a negyedik évadot meg is nyerték, bár eleinte titkolták a kapcsolatot. A sztárséf már beszélt arról, hogy Hannaróza nagyon szereti az új választottját, úgy fogalmazott, hogy valóságos "Anna-mánia" van a kislányánál, még táncolni is tanul tőle.

