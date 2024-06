Katalin közösségi oldalán azt írta: "Imádtam Budapesten élni, de az elmúlt időszakban rengeteget küzdöttem az allergiámmal és ez megnehezítette az éneklésemet is. De most ez is változni fog….mint oly sok minden más az életemben ♥️Mátra, I ♥️Mátraderecske! Majdnem olyan mint otthon, Székelyföldön.

Hozzátette, a kedves emberek, a csodás környezet, a tiszta, jó levegő segít abban, hogy választott hivatásában a a jövőben a legjobbat nyújthassa.