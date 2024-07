A napokban derült ki, hogy Kozso továbbra sem kíváncsi lányára és unokájára, ma már nem tartja velük a kapcsolatot. Az énekes a volt feleségét, Kádár Mónikát hibáztatja, aki hazugságokat terjeszt róla. Minderről az Origo cikke adott hírt.

Kozso tavalyi felnémeti koncertje emlékezetes buli volt

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Mint írják, Kocsor Zsolt, azaz ismertebb nevén Kozso és Kádár Mónika öt éven keresztül alkottak egy párt, a házasságukból egy gyerekük született, Amanda. A 32 éves lány sikeres író, nemrég az Egyesült Államokban ért el sikereket erotikus regényével. Tíz évvel ezelőtt hozta világra lányát, Miát, aki jelenleg művészeti általános iskolába jár, nagyapjához hasonlóan pedig verseket ír, és fest. Kocsor Amanda habár szeretne édesapjának beszámolni a sikerekről, nem tud, ugyanis az énekes volt feleségével, és ami még megdöbbentőbb, a lányával sem tartja a kapcsolatot. Az énekes úgy gondolja, hogy a feszültséget volt felesége generálja, amiről a közösségi oldalán is kifejtette a véleményét.

- Biztos vagyok abban, hogy sok elvált férfi és apa tapasztal meg utálatot egy elromlott kapcsolat kelletlen következményeként, de van egy határ, amin túllépve úgy gondolom, hogy az ember már leginkább csak magát minősíti és nem azt, akit sárral dobál és akiről hazugságokat, elferdített tényeket terjeszt - mondta Kozso az Origonak, majd folytatta: - Megosztó személyiség vagyok? Igen. Hibátlan? Korántsem. Ahogy senki más sem. Épp ezért fontos számomra, hogy tisztázzam és reményeim szerint végleg lezárjam ezt a rosszindulatú híresztelést, ami valahogy mindig kellő figyelmet és címlapsztorit ad a terjesztőjének, még akkor is, ha ugyanazokat mondja pepitában minden alkalommal. Egész életemben küzdöttem a rosszindulat, a lehúzó, hitelrontó és becsmérlő és igaztalan kritikák ellen, ahogyan tudtam. Nem tartottam magam soha egy mintaapának, de mindenki tudja, hogy nem csak egyféle apa létezik.

De soha nem fordítottam hátat a lányomnak, mindig is szerettem, velem élt, vittem magammal külföldi utakra.

- Hosszú évekig küzdöttem érte, jött velem interjúkra, még pár éve is a családjával is nálam lakott, mikor a házukat újították, a kisunokámmal festettünk, és alkottunk együtt- ezt ők tudják a legjobban. Mindig szerettem és akkor is szeretném, ha nem az én lányom lenne, csak elfogadtam volna sajátomnak. Ezt pedig semmilyen ex rosszindulata, vagy ellenem hangolása nem tudja elvenni tőlem. Aki hisz a karmában, az nagyon jól tudja, hogy az igaztalan vádak és a szándékos rosszakarat bumeráng - folytatta az énekes az Origonak.