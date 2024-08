István a hamvasztása után üzent a családomnak! Még most is beleborzongok. Tudtam, hogy a volt férjem volt. Még most is érzem, hogy itt van velem, érzem a jelenlétét. Tudom, hogy nem tudott elköszönni. Biztos vagyok benne, hogy a gyerekétől és az anyósától a halála után így búcsúzott el a volt férjem. A halálos ágyán nem tudott, de így most ezt megtette