Az egri modell, Oczella Krisztina egy receptet osztott meg Instagram oldalán. Ha burritoról van szó, akkor nem mindenkinek egy egészséges étel jut eszébe, de én most megmutatom, hogyan tudjátok otthon könnyedén elkészíteni, szuper egészséges alapanyagokból, alakbarát módon, tele finom mexikói ízekkel! - írja bejegyzésében.

Testvére Oczella Eszter egy jótékonysági rendezvényen vett részt, ahol gyönyörű ruhakölteményben tündökölt - posztolta az Instagram oldalán.

A gyöngyösi influenszer, Molnár Miléna izgatottan várja a karám új lakóit. A visszaszámlálás elkezdődött már csak 4-et kell aludni, hogy ebben a karámban ne csak én és a kutya álljunk - írja bejegyzésében.

A domoszlói Road zenekar Tévút című dala és klipje a héten jött ki. Ki tudja... lehet hogy ez is csak egy tévút, de az is lehet, hogy nektek is ez a járható - írják az Instagaram oldalukon.

Az énekesnő és dalszerző Miss Mood tesztelte kicsit a cicáit az új Instagram videójában. Ismét egy őrült ötletet próbáltam ki a kiscicáimmal! - írja a közösségi oldalán.