Mi az a boszorkánykör?

Boszorkányköröknek egy természetes jelenséget nevezünk, ami a gombák növekedésével függ össze. Elsősorban erdőkben, ritkábban mezőn jelenik meg. A körben, nagyjából azonos sebességgel növekednek a gombafonalak, megfelelő időjárás esetén nőnek ki belőlük a gombák, így alkotva kört. Minden alkalommal nagyobbra nőhet ez a kialakult kör, akár tíz méteresre is. A boszorkánygyűrűt nem is mindig gombák jelzik, a talajt fedő növényzet környezettől eltérő növekedése vagy állapota is jelezheti a gombafonalak jelenlétét. A boszorkánykör elnevezés azon középkori hiedelemből származik, hogy boszorkányok (vagy tündérek, manók) éjszaka táncot jártak, és körülöttük jelentek meg a gombák.