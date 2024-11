Hamarosan kezdődik a TV2 Házasság első látásra című műsora, ahol egy egri férfi is az igazit keresi. Zoli, a szexi tűzoltó mesél magáról a lenti videóban, de azt is megmutatja, mit tud.

Zoli szexi tűzoltó és az igazit keresi

Forrás: TV2.hu

A 36 éves férfi 16 éve tűzoltó és csak hosszú kapcsolatai voltak. A kislánya 6 éves lesz, de nem volt házas, akkoriban ugyanis ezt még nem tartotta fontosnak. Arról is beszélt, hogy mostanra a szerelmet is átértékelte – ahogy a házasságot is: mint mondta, súlya van, nem lehet egyszerűen kilépni belőle.

Arról is beszél, hogy a hűséget alapvetésként kezeli, lelkiismereti kérdés nála, hogy nem lép félre, ha párja van. Azt mondja tehát, a félrelépés nála kizárt. Hozzátette, azokban az időszakokban, amikor nem volt kapcsolata, mindent kipróbált, amit szeretett volna. Arra a kérdésre, hogy milyen tulajdonságokat tart „red flag-nek” elmondta, nincs kifejezetten ilyen, inkább rákérdez, hogy mi okozza azt a viselkedést. Zoli szerelmi életének alakulását hétfőtől minden hétköznap este lehet követni a csatornán.