Menekülnie kellett Egerből Kovács Katiéknak

A verpeléti származású Kovács Kati, a Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima-díjas énekesnő hamarosan az MVM Dome-ban ad jubileumi koncertet, aminek apropóján sok érdekességet elárult, Eger és Verpelét is szóba került az interjú során.

Kovács Kati a közelgő koncert apropóján adott interjút. Archív fotó.

Forrás: Máté Krisztián/magyarnemzet.hu

Az index.hu a június 13-i jubileumi koncertje apropóján kereste fel az énekesnőt.

„Azt mondtam a húgomnak ma reggel a telefonban, hogy szerencsés géneket örököltünk. A háború után születtünk, vagy a háborúban – sokáig emlékeztem a zúgó repülőgépek hangjára. Most is összerezzenek, ha váratlan dolog történik. Próbáltuk átvészelni a háborút. Azért születtem Verpeléten, mert elmenekültünk Egerből, ami nagyobb város volt, és azt jobban bombázták. Idegen emberek fogadtak be, úgyhogy nagy hálával tartozom Verpelétnek. Később Annuska, aki befogadott minket, a keresztanyám lett” – mesélte az index.hu-nak.

– Nem volt mit enni, nem volt mit felvenni. Nélkülöztünk. A mi generációnk sokat nélkülözött. A mostani fiatalok már nem is tudják, mi az, nem ismerik ezt az érzést. Télen volt úgy, hogy a szomszéd néni megengedte, hogy egy szál petrezselymet kézzel kikaparjak a földből. Pedig édesanyám három gyermek mellett dolgozott. Mindent kibírtunk. Mindenfélét ettünk, és kevés gyógyszer volt. Ha egyszer kigyógyultál egy betegségből, akkor az bizonyos fokú védettséget nyújtott. De az első testvérünk így halt meg, fertőző agyhártyagyulladásban. Akkor még nem volt gyógyszer erre, vagy nem voltak olyanok a körülmények, nem tudom pontosan – fogalmazott.

Az interjúban beszélt a covidról, hogy milyen hatással volt rá, régi emlékekről és arról, hogy melyik a kedvenc dala a közönségnek, és az miképpen kötődik Heves vármegyéhez.

Kovács Kati akciófiguraként

Korábban megkértük a mesterséges intelligenciát, készítse el Kovács Kati babafiguráját, íme az eredmény: