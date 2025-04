Szerelmes fotót posztolt Nagy Réka Egerből

Áprilisi fotóválogatással zárta az elmúlt hetet Nagy Réka egri modell, a TV 2 músorvezetője. Az utolsó fotó egy romantikus kép.

Nagy Réka modell, műsorvezető Forrás: Nagy Réka Facebook

Nagy Réka megmutatta, kit szeret

Tavaly közösségi oldalán mutatott fotót magáról és szíve választottjáról a TV2 csinos riportere, Nagy Réka, akit olyan műsorokból ismerhetnek a nézők, mint a Dancing with the Stars, a Sztárban sztár leszek! vagy az Exatlon Hungary. Az utóbbi két műsorban már riporterként tevékenykedő Nagy Réka keveset osztott meg magánéletéről, így azt sem lehetett tudni, hogy van-e barátja, és közösségi oldalán is nagyon vigyázott rá, ki ne derüljön.

A férfit meg is jelölte a felvételen, így a neve is kiderült, Nagy Réka párja Dominik, azonban többet nem árult el a kapcsolatukról, a fotóhoz is csak szűkszavúan annyit írt, hogy "MI". A TV2 riporterének többen is gratuláltak a sztárok közül, úgy, mint volt kolléganője Gelencsér Tímea, és Kárpáti Rebeka is.