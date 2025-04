Locsolkodás helyett Hevesbe jött a Tankcsapda tagja - videóval

Ahogy arról már beszámoltunk Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa Demjént választotta legújabb szálláshelyének színhelyéül. Húsvétkor ismét ellátogatott ide, hogy a nyitás előtt még utoljára szemügyre vegy és bemutassa a helyet a nagyközönségnek.

A Tankcsapda tagja locsolkodás helyett Demjénbe jött

Forrás: Kiss Annamarie/Haon.hu

„Szevasztok, Pajtik! Ez itt Demjén! 1 évvel ezelőtt indítottam egy új projektet, vendégház kiadásával foglalkozunk itt, ami hamarosan révbe ér. Jöttem az utolsó simításokat ellenőrizni, hamarosan minden infó kint lesz a nyitásról” – fogalmazott egy korábbi Facebook-videójában Fejes Tamás. Kiemelte, 16 főt tudnak egyszerre fogadni, de hogyha nagyobb bulit akarna valaki csapni, akkor a mellettük lévő ház is befogható. Tehát 22-25 ember is tud egyszerre szórakozni. Lesz minden, amire csak szükség lehet: jakuzzi és szauna is.

A Tankcsapda videón mutatja meg a hamarosan nyíló szállást