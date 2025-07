Titkok övezik az esküvőjüket – hamarosan oltár elé lép Baronits Gábor és Oczella Eszter

Baronits Gábor több mint két és fél év kapcsolat után, Horvátország napsütötte tengerpartján kérte meg az egri fitnesszversenyő, Oczella Eszter kezét tavaly márciusban. Az esküvőre pedig már nem kell soká várni, még ezen a nyáron megtartják – ezt maga a színész árulta el a Borsonline-nak.

Megházasodik Oczella Eszter és Baronits Gábor színész.

Forrás: Oczella Eszter/Instagam

A népszerű színész még július elején adott interjút a Borsnak, ahol szűkszavúan mesélt esküvője részleteiről:

– Erről igazából nem szeretnék nagyon beszélni, szeretném, ha a részletekről csak a szűk családi kör és a barátok tudnának. Csak annyit mondok, hogy lesz. Idén – árulta el.

Már a legény- és leánybúcsúkat is megtartották

Párja, az egri fitnesszversenyő Görögországban töltötte a lánybúcsúját.

Én is külföldön tartottam a legénybúcsúmat a barátaimmal

– mondta el Baronits Gábor , de ezzel kapcsolatban sem árult el többet. Hozzátette, hogy számára ezek az események inkább a barátokkal való közös időtöltésről szólnak, semmint a szingli élet búcsújáról.

A portál friss videójából az is kiderül, hogy Baronits Gábor édesanyja, Ungár Anikó is csak egyedül az esküvő időpontját tudja, azonkívül számára is minden meglepetés lesz. Az "örömanya" elmondása szerint nagyon kedveli fia mennyasszonyát, és egyáltalán nem szól bele az esküvőbe.