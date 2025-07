Csézy kislánya elrabolta a szíveket, a rajongók elolvadtak

Csézy, a Makláron élő énekesnő 2025 februárjában hozta világra kislányát, Elizabetet, aki igazi áldásként érkezett a családjukba, hiszen párjával hosszú időn át küzdöttek azért, hogy szülők lehessenek. A várandósság örömhírét boldogan osztotta meg rajongóival, és decemberben már büszkén mutatta meg gömbölyödő pocakját is. Most, közel egy év kihagyás után újra színpadra lépett – ráadásul nem egyedül: fellépésére elvitte Elizabetet is, akivel egy közös fotót is megosztott Facebook-oldalán.

Csézy kislányát, Elizabetet is magával vitte fellépésére

Forrás: Facebook/Csézy

Számtalan pozitív komment érkezett Csézy posztja alá

Sokan kommentelték a bejegyzést, dicsérve mind Csézy, mind kislánya szépségét – többen Elizabetet egyenesen hercegnőként emlegették.

Nagyon csinosak, szépek vagytok! Öröm látni a boldogságotokat! Még sok ilyen élményben legyen részetek!

- írta az egyik kommentelő.