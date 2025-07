Kovács Kati Hamburgba ment volna, helyette Szibériába száműzték

Kovács Kati neve mára egyet jelent a magyar könnyűzene történetével. Kevés előadó van, akinek pályája ilyen hosszan és ilyen erőteljesen ívelt volna, és akit ennyire következetesen szeret a közönség. Pedig akár egészen más irányt is vehetett volna karrierje – méghozzá Nyugat-Európában. A hazai színpadok meghódítása után az 1970-es években már Németországban is felfigyeltek rá – és nem is alaptalanul. Kati több nemzetközi fesztiválon is díjakat nyert, német nyelvű dalait előszeretettel játszották, és úgy tűnt, minden készen állt egy komoly nyugat-európai karrier előtt. Lemezszerződés, turnék, televíziós szereplések – a sztárság küszöbén állt.

Kovács Kati nemzetközi karrier előtt ált

Forrás: Magyar Nemzet

Egy nemrégiben közzétett videóban Kovács Kati saját szavaival idézte fel azt az időszakot, amikor Németországban kezdett ismertté válni:

Éppen Hamburgban kezdtem sztárrá válni, kihívtak bennünket egy német lemeztársasággal. A magyarokkal szemben toleránsabbak voltak, kaptunk útlevelet időnként. Énekeltem egy-két dalt, ami siker lett, de akkor jött a nyári túrné.

A nyugat-európai lehetőségek ekkor nagyon is valóságosnak tűntek. Kati épp egy hamburgi klubban lépett volna fel, méghozzá Ella Fitzgerald után, amikor egy másik irányból is megkeresték.

Jött egy másik ajánlat is, feltette az akkori igazgató a kérdést… Azt mondta, ki kéne menniük Szibériába másfél hónapra. Nekem viszont Ella Fitzgerald nevű híres dzsesszénekesnő után kellene egy hamburgi klubban énekelnem.

A döntés nem volt könnyű, de végül mégis megszületett.

Akar még valaha énekelni? Mondom: igen. Akkor Szibériát kell választania önként és dalolva. Én azt feleltem, hogy nyugaton máshogy működik a sztárság, most azonnal kell kimennem, mert most listavezető a dalom, amit énekeltem németül.

Az énekesnő videójában részletesen mesél a döntésről: