„Így is FogyatKozso vagyok” – Kozso elárulta, hogyan kényezteti magát nyaralás közben

Kozso a francia Riviéráról, fagylalttal a kezében beszélt követőinek arról, hogy még a legszigorúbb diéta is megenged néha egy kis jutalmat – eközben a kitartásról és az élet szeretetéről is filozofált.

Kozso csalónapot tartott francia nyaralásán.

A népszerű énekes, kedvesével, Ágicával romantikus nyaralást tölt a francia Riviérán, ahol a diéta szigorát is sikerült egy napra félretenni. Ahogy azt Instagram-oldalán írta:

– Az Egér a szikla szélén is kikapaszkodik. Én meg csak élvezem a majdnem SorbiNorbicukimentes fagyiját. Egy csalónap belefér reméljük, de így is FogyatKozso vagyok – fogalmazott viccesen az egri születésű énekes.

A frissítő fagyi mellett Kozso azt is megmutatta követőinek, milyen gyönyörű a tengerpart látványa Saint-Raphaël mellett, illetve Cannes-ból is bejelentkezett. Úgy tűnik, az egészséges életmód mellett ő is tudja: néha belefér egy kis „csalás”, főleg, ha szép emlékeket, jókedvet és igazi élményeket jelent.

Az énekes Instagram-posztja arról árulkodik, hogy a fogyókúra során sem kell mindig lemondani az örömökről – a kitartás és a jókedv együtt is működhetnek.

