Nem volt pácban, inkább gyűjtötte az adományt a horgász a mezőtárkányi tónál

Arról sem feledkezett meg, hogy portálunk közvetítésével is köszönetet mondjon a vendégeiknek, akik nem csak pihenni, horgászni jöttek, de nagy szívvel, szociális érzékenységgel hallották meg kérő felhívásukat. Azt pedig külön is hangsúlyozta, hogy ez nem egyszeri alkalom volt, egész évben folyamatosan szeretnék megismételni, ahogy gyűlnek az adományok válogatják és már indulnak is azokat eljuttatni a rászorulóknak.

Kisérőnk, Pásztor István, a település alpolgármestere sem hagyhatta szó nélkül a történteket. Úgy vélte, hogy már az is ritka, hogy egy horgásztó tulajdonosai ilyen adomány gyűjtésbe kezdenek bele és az le is bonyolítják. Szerinte nem szokatlan az ilyen cselekedet tőlük, ha más formában, de eddig is segítették a rászorulókat.

– Nagyon jó kapcsolatot ápol önkormányzatunk a MÁTRAVÍZ horgásztó tulajdonosaival. Kölcsönösen támogatjuk egymást, egymás rendezvényeit. Példa erre, hogy augusztus közepén egy ötnapos Roma tábor utolsó napját tartjuk a tónál, ahol harminc gyermek és kísérői élvezhetik a rendkívüli adottságokkal rendelkező és azt mindig csinosító, fejlesztő tulajdonosok önzetlen vendégszeretetét.