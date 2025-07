Elhunyt Schmuck Andor, 54 éves volt a politikus, aki fiatalon Trabanttal indult Egerbe

Súlyos betegség után 54 éves korában elhunyt Schmuck Andor, írta meg a Magyar Nemzet hétfőn. A politikus márciusban jelentette be, hogy életmentő kezelésre szorul, amit csak a TV2 show-műsora miatt szakította félbe átmenetileg.

Schmuck Andor 50. születésnapi orgonaestjén a Szent István Bazilikában

Forrás: Markovics Gábor/ Ripost

Felidézik, hogy a baloldali politikus Budapesten született 1970. szeptember 2-án. Politikai pályafutását az MSZP-ben kezdte, ahol 1994 és 1998 között Budapest IV. kerületének önkormányzati képviselője volt. 2001-ben kilépett az MSZP-ből, majd 2012-ben a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) ügyvezető elnökévé választották. 2024-ben Budapest V. kerületének polgármesteri székéért is harcba szállt, bár a választást nem nyerte meg. Talán kevesen tudják, de egyszer azt nyilatkozta az Eger Hírek portálnak, hogy sokáig járt az eszében egy egri lány.

Húsz évesen, borzasztóan szerelmesen, elindultam télen a Trabantommal Egerbe. Kalandos volt az út, megküzdöttem az elemekkel, hiszen szakadt a hó és csúszós volt az út

– mesélte, ám csalódnia kellett, amikor megérkezett a városba, rossz híreket kapott.

Nem járt sikerrel Egerben

– Ott mondták nekem, hogy az én szívszerelmem, aki akkor 19 éves volt, nem bírt megvárni és már mással ment haza a buliból – nosztalgiázott az expolitikus. – Ha egy gyors autóval mentem volna, akkor talán másképp alakul az este. A Szépasszony-völgyben ismertem meg egy kiránduláson a tősgyökeres egri lányt. Telefonon tartottuk a kapcsolatot és beszéltük meg a találkozót – mesélte.

A politikus alapította a Tisztelet Társaságát, hogy támogassa és közösségbe szervezze az időseket Magyarországon. A szervezet politikai pártoktól függetlenül működött, állami támogatás nélkül, önkéntes alapon. A Tisztelet Társasága országosan több mint 170 ezer szimpatizánst számlált.

Schmuck Andor nem csak a politikában érezte otthon magát

Az index.hu felidézte, hogy Schmuck Andor még Zámbó Jimmy személyi menedzsere is volt 2000-ben, de több televíziós műsorban is szerepelt: részt vett a Farm VIP-ben, a Hal a tortán című vetélkedőben, és 2025-ben A Nagy Duett című zenés show-ban is feltűnt. Három vállalatnál is dolgozott médiatanácsadóként, illetve két könyvet is írt: az egyik a politikai életben szerzett tapasztalatairól, a másik a modern párkeresés világáról szólt. Életében kétszer házasodott meg – mindkét alkalommal rendkívül gyorsan, 10, illetve 14 nappal a megismerkedés után. Mindkét házassága válással végződött. Gyermeke nem született, és az utóbbi években egyedülálló volt. A politikus az utóbbi hónapokban a vagyona nagy részét sajtóhírek szerint pénzzé tette és civilszervezeteknek ajánlotta fel az összeget.