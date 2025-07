Kutyával, kerttel és TikTokkal: Singh Viki Eger mellé költözött, és új korszakot indított

Singh Viki, a 39 éves énekesnő, dalszerző és producer tavaly nyáron egy nagy lépésre szánta el magát: maga mögött hagyta Budapestet, és egy Eger környéki faluban vásárolta meg álmai otthonát. Az örömhírt Instagram-oldalán jelentette be, ahol rajongóival is megosztotta, milyen boldog, hogy végre beköltözhetett saját kertes házába. A költözés után pedig egy négylábú társ is csatlakozott hozzá, aki azóta állandó része lett új életének. Mostpedig közösségi média jelenlétét is építi.

Singh Viki énekelni tanítja követőit

Forrás: Origo

Do it like Beyoncé

Viki a vidéki nyugalom mellett a kreatív munkára is új fókuszt helyezett: 2025-ben elindította TikTok-oldalán „Do it like Beyoncé” című videósorozatát. A sorozatban híres női előadók – például Lady Gaga, Jennifer Lopez vagy Amy Winehouse – ikonikus dalait, technikáit és színpadi mozgásait elemzi, és lépésről lépésre megmutatja, hogyan lehet azokat elsajátítani.

A legelső különösen személyes epizódban saját magát is visszanézte: 12 évvel ezelőtti, Rising Star-beli szereplését vette elő, amikor az Euphoria című dalt énekelte. A videóban nemcsak technikailag elemezte az akkori előadását, hanem arról is beszélt, mennyit fejlődött azóta.

Korábban azt is mgírtuk, hogy Singh Viki hosszabb interjút adott a Tv2-nek, ahol elárulta, hogy jól döntött, amikor Eger mellé költözött. Az énekesnő a beszélgetés során azt is elmesélte, hogy vidéken könnyebben megy neki a pasizás, mint a fővárosban.