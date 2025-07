Noszvajon pihent a szépségkirálynő

Noszvaj és a Nomád Hotel & Glamping egyre népszerűbb hazánkban, az ismert arcok is előszeretettel választják pihenésük helyéül. Nem véletlen, hiszen amellett, hogy a természetközeli szálláshely gyönyörű, a Glamping rendezvényük is messze földön híres. Náluk járt a napokban Geszler Dorottya, egykori szépségkirálynő is, aki több posztban is megmutatta, mennyire jól érzi magát a Nomádban.

Noszvajon pihent Geszler Dorottya, az egykori szépségkirálynő versenyző, műsorvezető Fotó: Geszler Dorottya Oldala=/Facebook

Szépségkirálynő csobbant Noszvajon

Geszler 1989-ben a Miss Hungary 3. helyezettje volt, ugyanebben az évben a Magyar Televíziónál kezdett dolgozni Ismerős lehet a Sportszombat, Popkorong, Pop20, Híradó, magazinműsorok, hostessvetélkedő, videóklip-fesztivál, telefonos játékok, Divatmagazin, Játék határok nélkül, Zenebutik, Zöld posta, Magyar felfedezők, Top 40, Telemázli, Naprakész Magazin adásaiból is, illetve az 1994-es táncdalfesztivál, az 1994-es Eurovíziós Dalfesztivál és a 2007-es Miss Universe Hungary műsorvezetője volt. Később saját modelliskolát indított.