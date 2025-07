„Egy apró nyári csoda” – Vajna Tímea először mutatta meg kislányát, Haileyt

Két hete örömhírt osztott meg Kandász Andrea a Mokkában: megszületett Vajna Tímea és Ráthonyi Zoltán kislánya, Hailey! A műsorvezető elmondta, hogy az édesanya és a baba is jól vannak, így a család újabb taggal bővült. Palácsik-Ráthonyi Tímea régi álma vált valóra: édesanya lett, ráadásul immár kétszeresen is. Februárban jelentette be, hogy kisfia, Ben megszületett, akit béranya segítségével hoztak a világra.

Vajna Tímea két héttel a szülés után megmutatta kislányát

Forrás: Vajna Tímea / Instagram

Tímea terhességét a nyilvánosság már februárban sejtette, amikor egy hattyús fotót posztolt, amelyről mi is beszámoltunk korábban. Azóta sok minden történt: most pedig megérkezett a kislány, aki újabb csodát hozott a család életébe.

Az Instagramon Tímea megosztotta a szüléstörténetét és az első fotókat Haileyről. Írásában így fogalmazott:

Két hete megérkezett Hailey, egy apró nyári csoda, aki beragyogta a lelkünket a testvérével együtt. Még mindig nem tudom felfogni, hogy annyi megpróbáltatás után végre sikerült ez a két kis tündér.

Vajna Tímea számára a szülés utáni időszak sem könnyű

A császármetszés óta most kezdtem csak jobban lenni. A hemoglobinszintem kezd helyreállni, de az epidurális érzéstelenítéstől és hormon ingadozástól még nagyon fáj a fejem. A szoptatás nehéz és fájdalmas, de majd csak belerázódunk…

A családot ez a kis nyári csoda új reménnyel és boldogsággal tölti el, és Vajna Tímea kitartó küzdelme a megpróbáltatások ellenére is meghozta gyümölcsét: két egészséges, szeretetteli gyermekkel gazdagodtak.

A képeket a kislányról Vajna Tímea instagram oldalán láthatják.