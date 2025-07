Vajna Tímea és férje boldogsága határtalan – megszületett második gyermekük!

Örömhírről számolt be Kandász Andrea a Mokka című műsorban: megszületett Vajna Tímea kislánya! A műsorvezető elmondta, hogy az anyuka és a baba is jól vannak - írja a Bors.hu.

Vajna Tímea világra hozta kislányát

Forrás: MW

Timi felhatalmazott arra, hogy ezt nyugodtan elmondhatjuk. Fotókat is láttam, csodálatos, de ezek majd megjelennek. Egészséges kislány.

– árulta el.

A kis Hailey érkezésével Palácsik-Ráthonyi Tímea régi álma vált valóra: édesanya lett – ráadásul mostanra kétszeresen is. Februárban jelentette be, hogy megszületett kisfia, Ben, aki béranya segítségével jött a világra. Most pedig újabb boldog pillanathoz érkezett családjuk: világra jött a kislánya is.

Vajna Tímea két gyermekes anyuka lett

Vajna Tímea terhességét még februárban sejtette meg a nyilvánosság, amikor egy hattyús fotót posztolt, erről korábban mi is beszámoltunk. Később nyilvánosságra hozta, hogy kisfiukat béranya hordta ki, és azt is elárulta: férje, Ráthonyi Zoltán akkor nem akart jelen lenni a szülőszobában, mert túl intimnek érezte a helyzetet.