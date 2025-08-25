2 órája
A hevesi celeb most házasodott, és megtette, amit a legtöbb menyasszony kihagy az esküvőjén
Monoszlói esküvőjük után újabb titkokat osztott meg a Heves vármegyei testépítő. A nagy napon arra is figyelt, amire a legtöbb menyasszonynak nincs ideje.
"Azt mondták egész nap nem fogok tudni enni..." - miután már hivatalosan is összekötötte életét Oczella Eszter és Baronits Gábor a múlt hétvégén Monoszlón, a testépítő megmutatta azt is, hogy mi mindent evett a ceremóniájuk előtt.
A nők ilyenkor különösen figyelnek alakukra, nehogy ne férjenek bele az esküvői ruhájukba. Eszter viszont nem aprózta el tápanyag bevitelét: egy egész tányér finomsággal készült a ceremónia előtt - mutatta meg Instagram-oldalán.
Korábban megírtuk, hogy Baronits Gábor több mint két és fél év kapcsolat után, Horvátország napsütötte tengerpartján kérte meg az egri fitnesszversenyő, Oczella Eszter kezét tavaly márciusban.
