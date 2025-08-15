Öröm
1 órája
Csézy megmutatta mit kapott férjétől a házassági évfordulójukra
Több, mint 10 éve együtt. Csézy és kislánya kicsattanó formában vannak.
Csézy és férje már 11 boldog éven vannak túl. Ennek alkalmából Csézy egy számára fontos képet osztott meg közösségi-oldalán.
A 11. házassági évfordulónkra a Férjemtől a két legszebb ajándékot kaptam
- írta Instagram-oldalán az énekesnő. A képen kislánya és egy óriási virágcsokor látható, és persze fülig érő szájak. Láthatóan az élet jól alakul a maklári énekesnőnek.
Gyönyörűek vagytok
- írta valaki a hozzászólások között
Korábban megírtuk, hogy egy év kihagyás után újra színpadra lépett az énekesnő.
