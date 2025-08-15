Csézy és férje már 11 boldog éven vannak túl. Ennek alkalmából Csézy egy számára fontos képet osztott meg közösségi-oldalán.

Csézy megmutatta mit kapott férjétől a házassági évfordulójukra

Forrás: Csézy / Instagram

A 11. házassági évfordulónkra a Férjemtől a két legszebb ajándékot kaptam

- írta Instagram-oldalán az énekesnő. A képen kislánya és egy óriási virágcsokor látható, és persze fülig érő szájak. Láthatóan az élet jól alakul a maklári énekesnőnek.

Gyönyörűek vagytok

- írta valaki a hozzászólások között