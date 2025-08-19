augusztus 19., kedd

Rapper

39 perce

El sem hiszed, melyik énekes járt a Szépasszony-völgyben - még a főiskolát is itt végezte el

Címkék#Deniz#Fonogram-díj#énekes#szépasszony-völgy

A Szépasszony-völgybe látogatott a híres magyar rapper.

Heol.hu

Rizner Dénes, ismertebb nevén DENIZ, a Szépasszony-völgyből osztott meg egy fotót vasárnap. A posztból kiderült, hogy Egerben járt főiskolára, ami sok rajongó számára újdonság volt, ahogy a kommentek is mutatták.

Deniz Egerben járt
Te tudtad, hogy Deniz Egerbe járt főiskolára?
Forrás: Deniz/Facebook.com

Deniz 2005 óta aktív énekes

DENIZ 2014-ben, Egyetlen című dala elnyerte a Fonogram-díjat az „Év dala” kategóriában. Ugyanebben az évben zenekarával meghívást kapott a Nagyszínpad tehetségmutató versenyre, ahol a döntőbe jutva az ország legnagyobb fesztiváljain, így a Sziget Fesztiválon, a Volt Fesztiválon és a Balaton Soundon is fellépett. 2023-ban megjelent XVIII című nagylemeze pedig dupla platina minősítést kapott. 

A rapper koncertezett is már Egerben, 2023-ban szilveszterkor

 

 

