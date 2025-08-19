16 perce
El sem hiszed, melyik énekes járt a Szépasszony-völgyben - még a főiskolát is itt végezte el
A Szépasszony-völgybe látogatott a híres magyar rapper.
Rizner Dénes, ismertebb nevén DENIZ, a Szépasszony-völgyből osztott meg egy fotót vasárnap. A posztból kiderült, hogy Egerben járt főiskolára, ami sok rajongó számára újdonság volt, ahogy a kommentek is mutatták.
Deniz 2005 óta aktív énekes
DENIZ 2014-ben, Egyetlen című dala elnyerte a Fonogram-díjat az „Év dala” kategóriában. Ugyanebben az évben zenekarával meghívást kapott a Nagyszínpad tehetségmutató versenyre, ahol a döntőbe jutva az ország legnagyobb fesztiváljain, így a Sziget Fesztiválon, a Volt Fesztiválon és a Balaton Soundon is fellépett. 2023-ban megjelent XVIII című nagylemeze pedig dupla platina minősítést kapott.
A rapper koncertezett is már Egerben, 2023-ban szilveszterkor.
