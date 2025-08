Felvette a kamera a kegyetlen gyilkost, aki Molnár Milénáékhoz tört be

A gyöngyöshalászi influenszer, Molnár Miléna újabb tyúkokat veszített el, most nem fertőzés, hanem egy róka vitte el a madarakat, mindezt kamera vette fel, amit meg is osztott a követőviel. A TikTokra felöltött videóból kiderült, hogy a kegyetlen gyilkos három tyúkot lopott, de öt másik is lábadozik, húzzák a szárnyaikat, lábaikat.

Molnár Milénánál gyilkos járt

Forrás: Molnár Miléna/Facebook

Molnár Miléna a videó mellett megjegyezte, hogy csak azért osztotta meg, hogy mások másképp csinálhassák és elkerülhessék a bajt.

– Nagyon sajnálom az elvesztett kiscsirkéket, és tudom hogy a mi hibánk, hogy bíztunk ebben a vékony drótban. Kifejezetten kérem, hogy ne írjátok le még 1000x hogy szar gazdája vagyok az állataimnak… A legjobbat akarom nekik és minden hibából tanulok – fogalmazott.

#tyukok ♬ original sound - Miléna Molnár @milenamolnar Csak azért osztom meg, hogy mások másképp csinálhassák és elkerülhessék a bajt. 😔 Nagyon sajnálom az elvesztett kiscsirkéket, és tudom hogy a mi hibánk, hogy bíztunk ebben a vékony drótban. Kifejezetten kérem, hogy ne írjátok le még 1000x hogy szar gazdája vagyok az állataimnak… A legjobbat akarom nekik és minden hibából tanulok. #rokatamadas

Nem ez az első eset, hogy tyúkját gyászolja, legutóbb Etáról emlékezett meg, a tyúkról, akivel elindította a tyúk-influenszer karrierjét.