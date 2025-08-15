Esküvő
1 órája
Ilyen bombázó menyasszony Oczella Eszter
Nem mindennapi hétvége áll a pár előtt. A fitnesszversenyző megmutatta ruháját is.
Nagy esemenyék állnak Oczella Eszter és kedvese, Baronits Gábor előtt: elkezdődött az esküvőjük hétvégéje.
Korábban írtunk róla, hogy közeleg az esküvő napja Baronits Gábor és Oczella Eszter életében. Több mint két és fél év kapcsolat után, Horvátország napsütötte tengerpartján kérte meg az egri fitnesszversenyő, Oczella Eszter kezét tavaly márciusban.
Több képet is megosztottak, alá csak egy angol mondatot írtak:
Kezdődik az esküvő hétvégéje
A képet ide kattintva nézhetitek meg a bombaformában lévő menyasszonyról és párjáról.
