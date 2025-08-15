Ilyen bombázó menyasszony Oczella Eszter

Nagy esemenyék állnak Oczella Eszter és kedvese, Baronits Gábor előtt: elkezdődött az esküvőjük hétvégéje.

Oczella Eszter a nagy nap előtt posztolt

Korábban írtunk róla, hogy közeleg az esküvő napja Baronits Gábor és Oczella Eszter életében. Több mint két és fél év kapcsolat után, Horvátország napsütötte tengerpartján kérte meg az egri fitnesszversenyő, Oczella Eszter kezét tavaly márciusban.