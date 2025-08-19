1 órája
Különleges koncertet adott a Kerekes Band Budapesten
Augusztus 17-én a Mesterségek Ünnepének színpadán a Kerekes Band adott koncertet Budapesten, ahol az egri formációhoz a Dalinda a cappella trió is csatlakozott.
Budapesten, a Mesterségek Ünnepén lépett fel augusztus 17-én este a Kerekes Band.
Forrás: Gorácz fotó
– Vasárnap este varázslat született a színpadon. Hatalmas élmény volt veletek megosztani a Kerekes Band × DALINDA új, közös dalait! Köszönjük mindenkinek, aki ott volt, velünk együtt énekelt, táncolt és átélte ezt az energiát. Hálásak vagyunk a Mesterségek Ünnepe meghívásáért és a felejthetetlen közönségért! – írta közösségi oldalán az egri együttes.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, 30 éve alakult a Kerekes Band:
„A népzene nem csipketerítő – hanem égő csipkebokor” – 30 éves a Kerekes Band
