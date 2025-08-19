Különleges koncertet adott a Kerekes Band Budapesten

– Vasárnap este varázslat született a színpadon. Hatalmas élmény volt veletek megosztani a Kerekes Band × DALINDA új, közös dalait! Köszönjük mindenkinek, aki ott volt, velünk együtt énekelt, táncolt és átélte ezt az energiát. Hálásak vagyunk a Mesterségek Ünnepe meghívásáért és a felejthetetlen közönségért! – írta közösségi oldalán az egri együttes.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, 30 éve alakult a Kerekes Band: