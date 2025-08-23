augusztus 23., szombat

Eddig nem látott fotók láttak napvilágot a hevesi celeb esküvőjéről

Örömhír érkezett a hazai sztárvilágból: hivatalosan is összekötötte életét Oczella Eszter testépítő és Baronits Gábor a múlt hétvégén. A fiatalok azóta a közösségi oldalukon is megosztották a boldog pillanatot, sok-sok fotóval.

Heol.hu

Baronits Gábor több mint két és fél év kapcsolat után, Horvátország napsütötte tengerpartján kérte meg az egri fitnesszversenyő, Oczella Eszter kezét tavaly márciusban. Az esküvőre sem kellett sokat várni, a sztárpár múlt hétvégén házasodott össze Monoszlón, a Liszkay Bórkúriában.

Oczella Eszter és Baronits Gábor összeházasodtak.
Oczella Eszter és Baronits Gábor összeházasodtak.
Forrás: Oczella Eszter/Instagram

Oczella Eszter a közösségi oldalán több fotót is megosztott a nagy napról:

A pár története a TV2 Totem című műsoráig nyúlik vissza, hiszen ott ismerkedtek meg, és hamar egymásba szerettek. Kapcsolatuk azóta egyre szorosabb lett, amelyet tavaly nyáron a lánykérés koronázott meg. Bár Eszter korábban többször elmondta, nem igazán hisz az eljegyzésben, a romantikus pillanat és a nyaralás varázsa teljesen elragadta – így végül örömmel mondott igent.

Mostantól hivatalosan is egy család

A szerelmespár azóta együtt építette közös jövőjét, amely most újabb mérföldkőhöz érkezett: az esküvővel immár hivatalosan is férj és feleség lettek.

 

